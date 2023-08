Elevador espacial insuflável com um fluxo de ar propulsor

Eu, que escrevo este artigo, engenheiro que estudou no IST, em Lisboa, no primeiro ano do curso de Engenharia Aeroespacial, onde completei algumas unidades de Física e Matemática e aprendi coisas interessantes sobre satélites e como colocá-los em órbita geoestacionária, tenho um projeto ambicioso: construir um elevador espacial insuflável suportado por um fluxo de ar propulsor.

O elevador espacial é um conceito que tem sido discutido há muitos anos, mas nunca foi construído. A ideia é construir uma estrutura que se estenda da superfície da Terra até à órbita geoestacionária, onde os satélites ficam. Isso permitiria o transporte de pessoas e bens para o espaço de forma muito mais eficiente e barata do que os foguetes atuais.

O meu projeto é um pouco diferente dos outros projetos de elevadores espaciais. Proponho a construção de um elevador espacial insuflável suportado por um fluxo de ar propulsor. Este tipo de elevador seria feito de um material leve, resistente e flexível que seria insuflado com ar. O elevador seria sustentado por uma pressão de ar constante.

O meu elevador espacial insuflável teria uma forma cônica. O ar entraria na base do cone e sairia no topo, através de três pequenas aberturas equidistantes, sendo que a maior parte da área do disco onde a pequena base espacial no topo chegaria teria uma força de pressão exercida pelo constante fluxo de ar, subindo na vertical, impulsionando toda a estrutura. Isso daria ao elevador uma grande estabilidade. O elevador insuflável seria insuflado na horizontal e erguido para a vertical com um sistema de roldanas de alguma ingenuidade. Para além disso um sistema sofisticado de lasers poderia ser usado para amortecer rajadas de ar vento, controlando em tempo real o aquecimento momentâneo de certas e determinadas áreas volumétricas de ar à volta do nosso querido, e promissor, elevador espacial.

O elevador espacial consumiria muita energia, sem dúvida, mas por outro lado permitiria produzir energia, usando painéis solares ou espelhos parabólicos para energia solar concentrada, de modo muito eficiente, por exemplo com a ajuda de lasers e de outras tecnologias avançadas, nomeadamente de controlo em tempo real com ajuda da IA.

Eu acredito que o meu projeto de elevador espacial insuflável é viável e que poderia ser construído com a tecnologia atual. Estou atualmente procurando investidores para financiar o meu projeto, nomeadamente criando o primeiro protótipo que provém de algum modo a viabilidade da ideia ou dêem alguma indicação de como ela poderia ser melhorada. Claro que em última análise, muito faltaria fazer em termos de optimização dos materiais, simulação das formas e fluxos, condições ideais para o colocar e outros detalhes certamente importantes para um projecto de uma tal envergadura, tais como efeitos das marés da lua e outros, nomeadamente para uma redução significativa dos seus custos de modo a o tornar altamente viável.

O meu projeto é um exemplo de como a criatividade e a inovação podem ser usadas para resolver problemas que parecem insolúveis. Se eu for bem-sucedido, o meu elevador espacial insuflável poderia revolucionar o transporte espacial e abrir um novo mundo de possibilidades para a exploração humana do espaço.

Sou também o criador do sistema internacional de cubos postais, pelo que me podem encontrar, com um website e nas redes sociais, procurando por: “Cubic Postcode”. Sou também autor, tendo publicado um livro em 2004 (ISBN: 972-9098-50-6, Depósito Legal: 210901/2004).

Ainda não estou na Wikipédia, é verdade. E é pena.

Daniel Alexandre