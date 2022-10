Elétricos continuam a invadir o mercado português

A União Europeia quer sancionar o Irão com “medidas restritivas” tendo em conta “o assassinato de Mahsa Amini e a forma como as forças de segurança iranianas reagiram às manifestações”, anunciou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, esta terça-feira. Face ao anúncio de novas sanções por parte dos EUA, o Irão apontou “a hipocrisia” do presidente norte-americano e alertou que Joe Biden deveria “preocupar-se com as consequências” das sanções contra Teerão.