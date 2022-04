Elétrico lisboeta em LEGO precisa da sua ajuda para arrancar

“LisbonTram” é a ideia proposta à LEGO por Ezequiel Alabaça, engenheiro de software de profissão, que consiste na réplica do elétrico lisboeta para ser construído com peças de lego.

Atualmente, o projeto de Alabaça conta com cerca de 1706 apoiantes. No entanto, para ser avaliada pelos designers e especialistas da LEGO, necessita de reunir 10 mil apoiantes através da criação de uma conta com um e-mail válido no site oficial da empresa.

A proposta consiste num modelo do elétrico de Lisboa, com 2183 peças, um telhado amovível, dez lugares no interior e sete mini figuras lego.

Para além da maquete do elétrico, a proposta engloba ainda a plataforma onde este se encontra, o retrato de uma típica calçada portuguesa, com pavimentos de ladrilhos geométricos, postes de iluminação, flores e alguns bancos.