Eles são os nove maiores especialistas franceses em vinho do Porto

O cartoonista António, há décadas a publicar no semanário Expresso, viu o seu trabalho envolvido em polémica depois de o New York Times ter publicado e logo de seguida “despublicado” um trabalho seu com uma nota a lamentar o alegado teor anti-semita do cartoon. António rejeita a ideia de antissemitismo, reafirmando antes a ideia de uma crítica expressa à política expansionista de Telavive.