Eles querem que Portugal seja o melhor país europeu para viver e trabalhar

A plataforma “Portugal Agora” apresentou e assumiu a sua visão para 2023-2025: tornar Portugal o melhor país da Europa para viver e trabalhar. A direção, eleita para novo mandato no início de março, assume como posicionamento a congregação de conhecimento e talento de vários quadrantes da sociedade, abrindo e facilitando a participação de todos através da tecnologia e numa ligação da estratégia à ação com a apresentação de propostas concretas.

O posicionamento e estratégia do “Portugal Agora”, que ambiciona ter influência e impacto, assenta no pressuposto de pensar o país a médio e longo prazo e na operação com independência de partidos políticos ou de outras instituições, tendo como foco diversas dimensões que criem valor para Portugal.

O foco nestas dimensões vem das principais capacidades definidas e desenvolvidas para o projeto, nomeadamente a gerar propostas concretas (através de crowdsourcing de ideias na plataforma online e de experts na rede), com contributos transversais da sociedade, sem âncoras partidárias; e a de amplificar as dimensões e respetivas propostas junto de decisores e no espaço mediático.

O projeto “Portugal Agora” assenta em quatro dimensões (Portugal Atrativo, Portugal do Conhecimento, Portugal Empreendedor e Portugal Resiliente) com diversas propostas para cada uma delas, que se reforçam mutuamente e representam um aproveitamento das vantagens competitivas de Portugal, no contexto do mundo globalizado.

Na primeira, salienta-se o imperativo de simplificação de processos de investimento/inovação/empreendedorismo, aliado às infraestruturas e à potenciação da diáspora, para conseguir a atração de talento profissional, de estudantes e de migrantes. Na base está a promoção de Portugal com um projeto integrado para a sua “marca”.

Na dimensão do Conhecimento as propostas alicerçam-se numa cultura de descoberta, aprendizagem e inovação. Do Portugal Empreendedor fazem parte propostas para novos produtos, novas tecnologias e novos processos de gestão, enquanto a dimensão Portugal Resiliente tem como base garantir as condições essenciais à vida em sociedade.