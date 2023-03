Eles já só pensam no Luxemburgo

Portugal procura no domingo isolar-se já na liderança do Grupo J de qualificação para o Euro2024 de futebol, com uma deslocação ao Luxemburgo, seleção que surpreendeu no arranque do agrupamento com um ‘nulo’ na Eslováquia.

Após a goleada (4-0) sobre o Liechtenstein na estreia, em Alvalade, a seleção nacional tem na segunda jornada do agrupamento a sua primeira deslocação, num duelo em que tem igualmente todo o favoritismo.

O Luxemburgo, que aparece pela terceira vez seguida no caminho de Portugal numa fase de apuramento, depois do Euro2020 e Mundial2022, pode não ser tão ‘frágil’ como o Liechtenstein e até alcançou alguns resultados interessantes nos últimos anos, mas mesmo assim continua bem longe do nível da seleção lusa.

Em caso de vitória, e empate ou derrota da Bósnia-Herzegovina (venceu na estreia a Islândia em casa por 3-0) na Eslováquia, numa partida entre os principais candidatos ao segundo lugar, a equipa de Roberto Martínez assume de forma isolada a liderança do grupo.

O Luxemburgo, conhecido como ‘leões vermelhos’, protagonizou a surpresa da primeira ronda, quando, em Trnava, obrigou a Eslováquia a um ‘nulo’, num encontro em que a formação da casa, que marcou presença nas fases finais dos Europeus de 2016 e 2020, era clara favorita.

Este resultado pode ser um ‘alerta’ para o lado de Portugal, mas a seleção nacional tem todas as condições, e a obrigação, de sair do Luxemburgo com mais três pontos na contabilidade para estar na fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.

Entre as escolhas de Martínez, a continuidade de Ronaldo no ‘onze’ (assinou um ‘bis’ contra o Liechtenstein) e de Gonçalo Ramos no banco levanta algumas dúvidas, podendo até o técnico espanhol juntar os dois no ataque, relegando João Félix para o estatuto de suplente.

João Cancelo, que atuou como ala direito em Alvalade e foi um dos melhores em campo nessa partida, deverá manter o seu lugar no ‘onze’, mas o mesmo poderá não acontecer na esquerda com Raphaël Guerreiro, com Nuno Mendes a espreitar uma oportunidade.

De resto, Rui Patrício será de certeza o guarda-redes, numa defesa que deverá novamente ser composta por Gonçalo Inácio, Rúben Dias e Danilo, trio que nem chegou a ser seriamente testado perante o Liechtenstein.

Palhinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva têm tudo para se manter no meio campo, embora aqui a questão física possa levar Martínez a apostar em João Mário ou Vitinha.

O encontro está agendado para 20h45 locias (19h45) no Stade de Luxembourg, recinto moderno inaugurado em julho de 2021, e terá arbitragem do romeno Radu Petrescu.