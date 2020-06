Eleições na Polónia podem mudar equilíbrio político

O sufrágio devia ter acontecido em maio mas foi adiado para 28 de junho por causa da emergência sanitária do coronavírus na Polónia.As sondagens sugerem que os opositores da Plataforma Cívica beneficiaram do adiamento, mesmo depois de inesperadamente terem mudado de candidato a meio da campanha. O candidato Rafał Trzaskowski é presidente da Câmara de Varsóvia. “Será uma presidência forte e independente se vencermos. E ao ver esta mobilização, acho que ganhamos!”, declarou no meio de uma ação de campanha.

De forma a conseguir colocar o nome de Trzaskowski no boletim de voto à última da hora, a Plataforma Cívica teve de recolher 100 mil assinaturas no espaço de uma semana.

Outros partidos têm algumas preocupações. “Esperamos que as eleições decorram de uma forma democrática e universal, que todos os que querem votar tenham essa oportunidade, especialmente os expatriados. Em maio estavam impedidos de o fazer”, explicou à Euronews, Jerzy Meysztowicz, do Partido Moderno.