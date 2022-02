Eleições na Europa a 26 e 27 de março

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) prepara-se para anunciar, já esta quarta-feira, as datas em que os nossos emigrantes vão poder votar, pela segunda vez, nas eleições legislativas. Público diz que vamos poder votar entre 26 e 27 de março.

De acordo com o Jornal Público, a CNE irá prestar esclarecimentos acerca da repetição das eleições legislativas no círculo da Europa. A conferência de imprensa está marcada para as 20h00 (hora de Lisboa).

Recorde-se que a decisão de mandar repetir as eleições no círculo da Europa foi tomada esta terça-feira pelo Tribunal Constitucional, que decidiu agir face à anulação de cerca de 80% dos votos dos nossos emigrantes.

“Sendo impossível o apuramento efetivo de todos, e somente o dos votos que devem ser considerados válidos, entendeu o tribunal, que resta proceder à repetição dos atos eleitorais em tais assembleias de voto, segundo se encontra previsto no nº2 do artigo 119º da lei eleitoral para a Assembleia da República”, pode ler-se no acórdão.