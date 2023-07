Eleições legislativas em Espanha não resolveram nada

O líder do PSOE e atual primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, celebrou na noite de domingo para segunda o “fracasso do bloco do retrocesso”, depois de o PP (direita) e o VOX (extrema-direita) ficarem aquém de uma maioria nas eleições legislativas.

“Somos mais, muitos mais, os que queremos que Espanha avance, e assim continuará a ser”, afirmou Sánchez, reagindo antes mesmo do líder do Partido Popular (PP), Alberto Nuñez Feijóo, aos resultados que deram aos conservadores uma vitória sobre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), mas sem conseguir alcançar uma maioria, mesmo com apoio do VOX.

“Obrigada, de coração, aos verdadeiros protagonistas: todos os espanhóis e espanholas que votaram e demonstraram um comportamento democrático exemplar [nas eleições legislativas de hoje]”, disse Sánchez após o anuncio dos resultados finais.

O líder do PSOE considerou que a aliança de direita saiu derrotada por não ter conseguido a maioria absoluta, mas não deu qualquer indicação sobre o que fará em relação à formação de um novo executivo.

Para Pedro Sanchéz, “Espanha e todos os cidadãos que votaram foram claros: o bloco do retrocesso fracassou”.

Os conservadores do PP venceram as eleições legislativas em Espanha, mas sem conseguir uma maioria absoluta com o VOX, segundo os resultados provisórios divulgados pelo Governo.

O presidente do Partido Popular pediu aos outros partidos do país que o deixem formar governo, apesar de ter vencido as legislativas deste domingo sem maioria absoluta, e que não se crie um “bloqueio”.

Alberto Núñez Feijóo afirmou que como líder do “partido mais votado” vai “abrir o diálogo” de imediato com outros partidos que elegeram deputados e “tentar formar governo”, “de acordo com os resultados eleitorais e a vitória eleitoral” do PP.

O líder do PP, que falava aos militantes que se concentraram em frente da sede do partido em Madrid, insistiu que essa foi “a vontade expressa pelos espanhóis” e pediu que “ninguém tenha a tentação de voltar a bloquear Espanha”.

O PP, com 136 deputados, e o VOX, com 33, só conseguiram somar 169 deputados no parlamento, ficando a sete dos 176 necessários para a maioria absoluta.

O partido que reune partidos de extrema esquerda, Sumar, ficou em quarto lugar, falhando o objetivo de ultrapassar o VOX, apesar de este partido ter perdido mais de meio milhão de eleitores relativamente a 2019.

O VOX foi o único dos quatro partidos mais votados a considerar que perdeu, tendo o seu líder ironizado com o facto de tanto o PSOE, como o PP ou o Sumar terem feito discursos de vitória.

A situação política que sai das urnas é considerada pela maioria dos comentadores como “caótica” ou de “abismo”, sendo desde já mencionada a possibilidade de terem lugar novas eleições antes do final do ano. Os partidos principais iniciarão agora negociações, mas caberá ao rei de Espanha propor a um dos líderes que forme governo.

Estas foram as XVI eleições gerais em Espanha desde o fim da ditadura, em 1977, e foram chamados a votar 37.469.142 eleitores, para escolherem 350 deputados e 208 senadores.

As eleições estavam previstas para dezembro, no final da legislatura, mas foram antecipadas por Sánchez na sequência da derrota da esquerda nas municipais e regionais de 28 de maio.