Eleições: Iniciativa Liberal reforça importância das comunidades

O presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, considerou esta quarta-feira muito importantes as eleições legislativas que vão ser repetidas no círculo da Europa, garantindo que, para os liberais, o voto e a opinião dos emigrantes contam.

João Cotrim Figueiredo esteve quarta-feira em Bruxelas e quinta-feira em Berlim para ações de campanha no âmbito da repetição das legislativas no círculo da Europa, tendo explicado à agência Lusa que a sua presença nestes dois dias junto das comunidades portugueses serve para “marcar a importância” que estas eleições têm para os liberais, tratando-se de um sufrágio repetido.

“É uma eleição que ocorre já depois de conhecido o resultado essencial da eleição, ocorre com uma motivação muito inferior, ocorre com os emigrantes muito desiludidos e indignados legitimamente pela forma como foram tratados os seus votos e ocorre num momento de grande desmobilização”, lamentou.

Por isso, a deslocação de João Cotrim Figueiredo a estas duas cidades europeias tem como intenção contrariar esta desilusão, falta de motivação e indignação e deixar claro que, para os liberais, o voto e a opinião dos emigrantes portugueses conta.

O presidente da Iniciativa Liberal afirmou não ter expectativa de eleger um dos dois deputados em disputa já que isso seria “muito difícil” porque o número de mandatos dos círculos da emigração torna muito complicado que “um partido pequeno consiga eleger no atual contexto”.

“Mas isso, para nós, nunca foi motivo para deixar de dar importância aos círculos eleitorais onde temos menos hipóteses. As pessoas que cá estão, desse ponto de vista, são particularmente próximas ao coração da IL porque são prova viva que a estagnação de Portugal produz este tipo de resultado que é dramático”, lamentou.

Portugal, segundo Cotrim Figueiredo, “está com necessidades grandes de desenvolvimento e os seus melhores estão a sair porque não têm oportunidades” no país.

“Damos muita importância a estas eleições porque são portugueses que nós gostaríamos muito de poder convencer a voltar ao país e para isso precisamos de criar condições em Portugal que sejam diferentes daquelas que os obrigaram a sair”, reiterou.

O mapa calendário referente à repetição do ato eleitoral no círculo da Europa não refere novo período de campanha eleitoral, mas os partidos com representação parlamentar estão a organizar iniciativas de apelo ao voto.

Mais de 80% dos votos dos emigrantes do círculo da Europa nas legislativas de 30 de janeiro foram considerados nulos, após protestos do PSD por várias mesas terem validado votos que não vinham acompanhados de cópia da identificação do eleitor, como exige a lei.

Esta situação levou alguns partidos a recorrerem ao Tribunal Constitucional, que declarou a nulidade das eleições legislativas nestas assembleias e determinou a sua repetição, que terá lugar no sábado e domingo e os votos por via postal serão considerados se recebidos até 23.