Eleição do novo presidente do Parlamento Europeu nas mãos de um português

O eurodeputado português Pedro Silva Pereira, do PS, deverá dirigir na próxima semana, enquanto segundo vice-presidente do Parlamento Europeu, o processo de eleição do novo presidente da assembleia, que sucederá a David Sassoli, falecido esta terça-feira.

Em declarações no Parlamento Europeu, em Bruxelas, Pedro Silva Pereira explicou que, até à eleição do sucessor de Sassoli – que já estava prevista para a sessão plenária da próxima semana, em Estrasburgo (França), independentemente do estado de saúde do dirigente italiano -, a presidência interina deverá ser assumida pela primeira vice-presidente, a maltesa Roberta Matsola, que, no entanto, é candidata ao cargo, pelo que não deverá presidir ao ato eleitoral.

“Nós temos uma hierarquia dos vice-presidentes do Parlamento Europeu. Eu sou o segundo vice-presidente do PE, portanto, institucionalmente, a quem caberá assumir a presidência interina é à primeira vice-presidente, que é a maltesa Roberta Metsola. Sucede que ela é candidata a presidente do Parlamento e, portanto, pelos menos nas funções de condução do processo eleitoral, é natural que eu tenha de assumir especiais responsabilidades, e naturalmente essa é a tarefa maior que o Parlamento vai ter nestes próximos dias”, declarou.

“Mas, em princípio, a representação institucional do Parlamento, a presidência interina, será assumida pela primeira vice-presidente Roberta Metsola, e eu, como segundo vice-presidente, assumirei as responsabilidades que tiver de assumir ao longo dos próximos dias”, disse Pedro Silva Pereira, que lamentou profundamente a morte de Sassoli, a poucos dias do final do seu mandato.

O deputado socialista recordou Sassoli como “um grande democrata, um grande defensor do projeto europeu, que conseguiu uma coisa notável, que foi manter o Parlamento plenamente operacional apesar dos constrangimentos da pandemia”.

“Também foi uma figura sempre capaz de ter uma palavra certa, justa, oportuna, a propósito dos grandes desafios do projeto europeu […] É uma grande perda certamente para o projeto europeu. Será recordado com muita saudade, porque era uma pessoa muito estimada por todos”, disse.

O presidente do Parlamento Europeu morreu esta terça-feira após mais de duas semanas num hospital em Itália, devido a uma disfunção do seu sistema imunitário.

Sassoli contraiu uma pneumonia em setembro de 2021, que o obrigou a receber tratamento hospitalar em Estrasburgo, França, e, embora tenha recebido alta hospitalar uma semana depois, prosseguiu a recuperação em Itália e esteve mais de dois meses ausente das sessões plenárias do Parlamento, regressando no final do ano.

Na próxima terça-feira, na primeira sessão plenária do ano, em Estrasburgo, o Parlamento Europeu irá eleger um presidente da assembleia, algo já previsto, sendo a maltesa Roberta Metsola, do Partido Popular Europeu (PEE), a grande favorita para suceder ao dirigente socialista italiano, que assumiu o cargo no verão de 2019. Nessa altura, as grandes bancadas da assembleia acordaram que a presidência do Parlamento passasse para o PPE na segunda metade da legislatura.