Elegia bucólica de Tónian

o distúrbio surgiu nos primórdios da idade adulta

e não tardou sentir a morte

invadir-lhe as células

vê-la triunfar

Tónian venerava a vida

a natureza e a poesia

no ano em que completou

oito mil e cem dias sobre a terra

no mês em que a natureza

preparava o desfile das amendoeiras

numa nebulosa manhã que acabava de despontar

no exacto minuto em que abriu os olhos para a luz do dia

Tónian fechou os olhos para sempre

corria o ano de mil novecentos e setenta e oito e muito frio

nesse ano estranhamente

no amendoal dos seus pais

as amendoeiras não desfilaram

tampouco se entrajaram de branco

depois que Tónian fechou

os olhos para sempre

todos estes anos

e sempre no mês de Fevereiro

a mesma questão tem sempre aflorado nas minhas células neurais:

aquela extraordinária suspensão do anual desfile

das amendoeiras

a que se deveu?

o meu coração dá-me sempre

a mesma resposta:

foi a forma que o amendoal encontrou

de o seu próprio luto fazer

