Ele foi o melhor jogador da primeira liga

O médio do Sporting Bruno Fernandes venceu esta sexta-feira o prémio de melhor jogador da I Liga de futebol em 2018/19, pelo segundo ano consecutivo, batendo João Félix e Pizzi, ambos do Benfica.

O ‘capitão’ do Sporting, que acabou a temporada como o médio mais goleador dos campeonatos europeus, com 20 tentos na Liga (33 em todas as competições), bateu a concorrência de dois campeões nacionais pelo prémio, que foi anunciado na cerimónia dos sorteios das competições profissionais, no Palácio da Bolsa, no Porto.

O internacional português, de 24 anos, não esteve presente, mas deixou uma mensagem na qual agradeceu “a toda a equipa, ‘staff’, adeptos e todos os que ajudaram”, mostrando-se “feliz de conquistar o prémio tão prestigiante pelo segundo ano consecutivo”.

“Quero para o próximo ano estar na luta mais uma vez por esta menção”, acrescentou.

No somatório dos votos dos capitães e treinadores de equipa de cada competição, nas várias categorias, o médio do Sporting reuniu a maioria das preferências para o galardão mais pretendido, batendo os outros dois finalistas, João Félix (Benfica) e Pizzi (Benfica).

No capítulo dos treinadores, o campeão Bruno Lage, que substituiu Rui Vitória com o campeonato em andamento, bateu Sérgio Conceição, o ‘vice’, e Ivo Vieira, que levou o Moreirense ao sexto lugar.

O melhor marcador da I Liga, o suíço Seferovic, ajudou a equipa campeã nacional com 23 golos, enquanto o golo do ano foi do sportinguista Jovane Cabral, à 11.ª jornada, num remate em arco frente ao Rio Ave.

Félix venceu o prémio de jogador jovem, integrando, como médio, um ‘onze’ do ano que é dominado pelo FC Porto, com cinco elementos, e sem um dos finalistas para melhor do ano, Pizzi: Iker Casillas (FC Porto), Éder Militão (FC Porto), Alex Telles (FC Porto), Grimaldo (Benfica), Mathieu (Sporting), Bruno Fernandes (Sporting), João Félix (Benfica), Herrera (FC Porto), Seferovic (Benfica), Rafa (Benfica) e Marega (FC Porto).

Na II Liga, o galardão de jogador do ano foi para o brasileiro Luiz Carlos, do Paços de Ferreira, sendo que o emblema campeão do escalão secundário acabou por dominar os prémios, de guarda-redes (Ricardo Ribeiro) e melhor treinador (Vítor Oliveira).

Lista de prémios da I Liga em 2018/19:

Melhor Jogador: Bruno Fernandes (Sporting)

Melhor Marcador: Haris Seferovic (Benfica)

Jogador Jovem: João Félix (Benfica)

Melhor Treinador: Bruno Lage (Benfica)

‘Onze’ do Ano: Iker Casillas (FC Porto), Éder Militão (FC Porto), Mathieu (Sporting), Alex Telles (FC Porto), Grimaldo (Benfica), Bruno Fernandes (Sporting), João Félix (Benfica), Herrera (FC Porto), Seferovic (Benfica), Rafa (Benfica) e Marega (FC Porto).

Golo do ano: Jovane Cabral (Sporting, vs Rio Ave, jornada 11)

Clube Fair Play: Belenenses

Jogador Fair Play: Éder Militão (FC Porto)

Melhor Relvado: Portimonense

Mérito Fundação do Futebol: Campanha Violência Zero

Prémio Prestígio: Joaquim Oliveira

Prémios da II Liga:

Melhor Jogador: Luiz Carlos (Paços de Ferreira)

Jogador Jovem: Jota (Benfica B)

Melhor Marcador: Pires (Penafiel)

Melhor Guarda-redes: Ricardo Ribeiro (Paços de Ferreira)

Melhor Treinador: Vítor Oliveira (Paços de Ferreira)

Clube Fair Play: Benfica B

Jogador Fair Play: Rúben Freitas (Mafra)