Ele é o melhor “bartender” de Portugal

Depois de se sagrar como uma das novas promessas da mixologia, e de vencer o prémio de Melhor Jovem Talento nos Bar Awards de 2018, há um ano, José Mendes foi agora eleito o Melhor Bartender de Portugal. O barman, natural de Guimarães e um dos elementos da equipa do The Royal Cocktail Club, um dos mais conceituados bares de cocktails no Porto, foi eleito o vencedor português na final ibérica da World Class Competition 2019, que decorreu em Barcelona, organizado pela Diageo.

José Mendes prepara-se agora para representar Portugal na final mundial desta competição, que já vai na sua quinta edição, prestando provas na cidade escocesa de Glasgow, em setembro. Na competição nacional, o bartender do The Royal Cocktail Club enfrentou outros cinco finalistas perante um leque de jurados e especialistas, numa prova que demorou cerca de cinco horas e que contou com três desafios.

Os restantes finalistas vieram do Porto, no caso de Sérgio Pereira (do bar Bonaparte Downtown) e do Algarve: Sérgio Urbano (Columbus, em Faro), Marco Monteiro (Bon Vivant, em Lagos), Duarte Oliveira (do Aperitivo Bar, em Faro) e Lukas Neves (do House Bar at Vila Parc Resort & Spa, em Faro).

Entre os jurados estiveram alguns dos vencedores das edições anteriores da World Class Competition. Casos de José Maria Robertson (Melhor Bartender de Portugal em 2015), João Rodrigues (Melhor Bartender de Portugal em 2016), Carlos Santiago (Melhor Bartender de Portugal em 2017) e Nelson Matos (o Melhor Bartender de Portugal no ano passado).