Elas são mulheres incomuns e agora estão em livro

No próximo dia 28 de outubro, pelas 15h30 (hora local), no Auditório Dionísio Gonçalves, do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), a Iniciativa Mulheres Incomuns e o Grupo Editorial Vida Económica vão realizar a sessão de lançamento do livro “Mulheres Incomuns”, num percurso, no espaço e no tempo, de várias homenagens a estas mulheres.

O livro “Mulheres Incomuns”, uma iniciativa que se transformou em obra que visa evidenciar o percurso, de certa forma invulgar, de 12 mulheres que se destacam na nossa sociedade. Estas mulheres têm projetos e trajetos (profissionais) muito diversos, na academia, na economia social, na investigação, no jornalismo, em grandes empresas, na política, em grandes organizações.

O livro “Mulheres Incomuns” retrata assim 12 mulheres de referência, por 12 autoras, sendo prefaciado por Filipe Almeida e Luís Marques Mendes, cuja sessão de lançamento, em Bragança será dedicada a Isabel Ferreira, uma das mulheres de referência retratada na obra, licenciada em Bioquímica, doutorada em Ciências, professora, investigadora e atualmente a exercer funções como secretária de Estado do Desenvolvimento Regional. A autora do texto desta “mulher incomum” foi da responsabilidade de Cristina Passas, licenciada em Relações Internacionais Económicas e Políticas, técnica da Associação Comercial e Industrial de Mirandela e Diretora Executiva da Associação Internacional dos Lusodescendentes.