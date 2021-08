Ela pode decidir o futuro de Rui Vitória

Debandada no Spartak Moscovo. Depois de confirmada a saída do diretor-desportivo do clube, também o diretor de comunicação e o assessor de imprensa estão de saída.

No intervalo do Spartak-Benfica, o diretor-desportivo do emblema russo, Dmitri Popov, apresentou a demissão. Em causa está o facto de a direção ter alegadamente recusado a transferência de Gonzalo Montiel, do River Plate.

O presidente Leonid Fedun terá tomado a decisão após pedir a opinião ao antigo treinador da equipa russa, Domenico Tedesco.

“Vou saber exatamente o que se passou, tem de ser uma conversa pessoal para saber exatamente quais são as razões. Ainda não sabendo isso, o que posso dizer é que é fundamental que um clube desta dimensão consiga ter estabilidade, e a estabilidade passa por haver continuidade de pessoas, passa por acreditarem todas umas nas outras e trabalharem em conjunto”, assumiu o técnico Rui Vitória na conferência de imprensa após a partida.

Popov não será a única baixa no Spartak. Também o diretor de comunicação dos moscovitas já se despediu e o assessor de imprensa avisou que seguirá o mesmo rumo, escreve o Record

Zarema Salikhova, a esposa de Leonid Fedun, tem sido um dos principais focos de tensão na gestão do clube. Após a derrota frente ao SL Benfica, por 0-2, Rui Vitória foi alvo de duras críticas por parte de Zarema nas redes sociais.

“Ele disse que o Spartak nada tinha a perder? Os jogadores fizeram um esforço no final da época para disputar esta eliminatória. O peso da responsabilidade não é menor. Se falhar a Champions, o clube perde 20 milhões de euros“, escreveu.

Esta não é a primeira vez que há atritos entre a esposa do dono e Rui Vitória. Já quando o treinador português foi anunciado, Zarema torceu o nariz à sua contratação.

Zarema não foi a única desapontada com o resultado da primeira mão da eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. O próprio presidente do clube da capital russa mostrou o seu desalento.

“Não aconteceu o milagre. É visível a degradação do futebol russo, nota-se nas competições europeias. Estamos cada vez mais longe da Europa. Já não somos um campeonato de segunda linha, mas sim de terceiro nível. E por muito que a nossa equipa tenha lutado, os portugueses foram mais técnicos. Agora vamos lutar na segunda mão, a bola é redonda e, talvez, com alguma sorte as coisas virem a nosso favor”, disse Fedun em declarações ao jornal russo Sport Express.