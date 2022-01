El País recorda que em Portugal votam também os emigrantes

O jornal espanhol El País destaca nas legislativas deste domingo dois aspetos: a maior participação eleitoral e o facto de votarem mais pessoas do que habitantes há no país.

“O coronavírus já não intimida os portugueses. Nas terceiras votações realizadas no país desde que a pandemia foi declarada, a participação cresceu em relação às duas nomeações anteriores e também às legislativas organizadas antes da covid”, recorda a jornalista do El País, num texto intitulado “Portugal desafia a omicrón”.

Com números discutíveis mas destacando o peso da diáspora, a jornalista escreve que “10,34 milhões de pessoas vivem em Portugal, mas este domingo 10,89 podem votar”, e explica: “mais de um milhão e meio de portugueses residem no estrangeiro. No total, 1,55 milhões de emigrantes portugueses podem participar nas eleições legislativas deste domingo”.

O artigo afirma que “a diáspora portuguesa na Europa equivale a 9% da população que vive no país, muito dizimada pela emigração no século XX e no século XXI testemunha um novo êxodo demográfico, desta vez caracterizado por jovens instruídos que encontram melhores condições de trabalho no estrangeiro”.

Leia o artigo do El País aqui.