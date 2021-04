Eintracht define preço de André Silva

Os alemães do Eintracht Frankfurt, que militam na Bundesliga, reagiram esta semana aos sucessivos rumores que colocam André Silva fora do clube na próxima temporada.

“Se quiserem o André, têm que pagar a cláusula de rescisão”, adianta a Sport1, citando fonte oficial do clube.

Recorde-se que o avançado, formado no Futebol Clube do Porto, está a ser um dos maiores goleadores do campeonato alemão, com 23 tentos em seu nome.

Após ter deixado Portugal no final da época 2016/17, o jovem de 25 anos rumou ao Milan. Na temporada seguinte foi emprestado ao Sevilha e, posteriormente, ao Eintracht, que avançou para a compra do seu passe em definitivo.

Para André Silva deixar Frankfurt, os clubes interessados terão que desembolsar 30 milhões de euros.