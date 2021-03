Educação: um direito familiar

A União Europeia é a favor do direito das famílias a escolherem a educação dos seus filhos de acordo com as suas convicções religiosas, filosóficas e educativas, como referiu a porta-voz de Educação da Comissão Europeia, Sonya Gospodinova, a 5 de fevereiro.

Constata também que a educação é da competência exclusiva de cada Estado.

Segundo a Comissão, o artigo 14(3) da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais certifica aos pais o direito que lhes assegura a educação das crianças. Enfim, um direito natural e que culturalmente deveria ser considerado como adquirido.

António Justo