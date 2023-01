Educação de crianças plurilingues deu mote a workshop no Luxemburgo

As dificuldades de adaptação de crianças plurilingues e respetivos encarregados de educação em ambiente escolar estiveram este fim de semana em destaque na Escola de Pais, uma iniciativa da Coordenação do Ensino Português – Benelux, no Luxemburgo.

No âmbito do workshop “O papel da família: práticas para o desenvolvimento da linguagem de crianças plurilingues”, dinamizado por Ariana Loff, especialista em desenvolvimento da linguagem em contextos multilingues, mais de duas dezenas de pais tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e partilhar experiências no passado sábado em Belvaux.

Ao BOM DIA, Joaquim Prazeres, coordenador da CEPE – Benelux, mostrou-se satisfeito com esta segunda edição da Escola de Pais e vincou que a presença de tantos portugueses “desmistifica a ideia de que a comunidade lusófona não tem interesse na escolarização dos próprios filhos”.

Ao nosso jornal, o responsável salientou que as principais questões colocadas pelos pais e encarregados de educação de crianças cuja língua na escola contrasta com a falada no seio familiar se resumem à dificuldade de perceber onde e quando falar português, francês ou luxemburguês: “Muitas das vezes os pais dirigem-se a nós para perguntar que língua devem usar em casa, se o português, se o francês ou o luxemburguês. Por esse mesmo motivo, desafiámos a doutora Ariana Loff a abordar esta temática no sentido de ajudar pais e crianças”.

De forma sumária, Joaquim Prazeres referiu que a resposta a esta problemática “passa, sobretudo, pelo bom conhecimento da língua que já se fala em casa” e também pela priorização de um diálogo constante e de qualidade em família.

Dando um balanço positivo a este segundo workshop, Joaquim Prazeres assumiu o objetivo de realizar ações de formação trimestrais, tendo sempre em mente as questões que mais inquietam encarregados de educação e alunos lusófonos.

Esta iniciativa contou com o apoio da Associação ADIE e do Instituto Camões.