Eduardo Quaresma cedido ao Hoffenheim

O futebolista português Eduardo Quaresma é reforço dos alemães do Hoffenheim por empréstimo do Sporting, num acordo que contempla opção de compra, informou o clube germânico, em comunicado divulgado no site oficial.

“O TSG Hoffenheim, da Bundesliga, contratou outro defesa central, Eduardo Quaresma. O português, de 20 anos, chega proveniente do Sporting de Lisboa para uma temporada por empréstimo. O TSG também tem uma opção de compra”, indicou o clube alemão.

O jogador, que na última época esteve também cedido, no caso ao Tondela, sublinhou a importância desta nova saída.

“O Hoffenheim oferece-me o ambiente ideal para evoluir. Muitos jogadores já mostraram que é possível fazê-lo aqui e o Hoffenheim tem reputação em Portugal”, assinalou o central, que se encontra ligado ao Sporting desde os infantis.

Na última época, o defesa esteve cedido ao Tondela, clube que acabou despromovido à II Liga e pelo qual disputou 30 jogos, com dois golos marcados e uma assistência.

#portugalpositivo