Eduardo Almeida continua treinar na Indonésia

O treinador português Eduardo Almeida renovou contrato com o Arema FC por duas temporadas, até 2024, anunciou o clube do campeonato de futebol da Indonésia, através das redes sociais.

Na última época, o técnico luso levou o Arema FC ao quarto lugar da competição, o melhor registo da equipa na última década, tendo ficado a 10 pontos do bicampeão Bali United.

Em Portugal, Eduardo Almeida treinou clubes como o Olímpico do Montijo, Atlético Reguengos, Pinhalnovense ou Angrense, tendo ainda passagens por clubes de Hong Kong, Tanzânia, Malásia, Hungria, Laos e Tailândia.

O Arema FC, que foi campeão indonésio em 1993 e 2010, conta no plantel com o defesa português Sérgio Silva, antigo jogador de Oliveirense e Feirense, e com o avançado luso-cabo-verdiano Carlos Fortes, que passou por Sporting de Braga, Vizela e Vilafranquense.

