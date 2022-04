EDP compra empresa polaca

A Soon Energy, empresa polaca com mais de 25MWp (megawatt-pico) instalados em projetos solares por toda a Polónia, dos quais 10MWp foram instalados em 2021, foi comprada pela EDP.

Em comunicado, a empresa portuguesa dianta que “com a aquisição da Soon Energy, a EDP Comercial ganha acesso a uma força de vendas local com cerca de 400 agentes comerciais e a uma equipa que se tem vindo a especializar no fornecimento de soluções sustentáveis de energia para o segmento empresarial.”

A EDP entrou no mercado polaco em 2020 e vê neste movimento uma forma de triplicar o seu crescimento já no próximo ano.

A administradora executiva da empresa, Vera Pereira, afirma que “a EDP estabeleceu objetivos ambiciosos para liderar a transição energética, contribuindo para a descarbonização a uma escala global. No caminho crítico desta ambição está a construção de grandes parques de energia renovável, mas também o reforço do papel dos clientes como agentes centrais desta transformação. A energia solar desempenhará um papel decisivo neste caminho e ajudará a reduzir os custos para as empresas e famílias, protegendo-os da volatilidade do mercado de energia. Estamos empenhados em crescer de forma intensa no mercado polaco e acreditamos que esta aquisição é o passo certo para aumentar a nossa ambição”.

No comunicado consta ainda que parte da estratégia de negócios até 2025 centra-se na venda, construção e manutenção de instalações solares descentralizadas.

#portugalpositivo