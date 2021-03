Editora Oxalá dá nova vida às praias portuguesas

A editora Oxalá reeditou a obra do escritor Ramalho Ortigão, de 1876, na qual são retratadas as praias portuguesas em meados do século XIX e o hábito de “ir a banhos”, com um conjunto de recomendações aos banhistas.

O livro intitula-se “As Praias de Portugal – Guia do banhista e do viajante”, e lista cerca de 20 locais de banho, todos a norte de Setúbal.

O autor destaca dez praias: Foz, Pedrouços, Póvoa de Varzim, Granja, Espinho, Ericeira, Nazaré, Figueira da Foz e Setúbal, e ainda as de Leça e Matosinhos, num único capítulo, e dedica outro às praias “de Pedrouços a Cascais” e mais um, o último, às “praias obscuras”.

Considerando que “Portugal é todo uma praia”, as “praias obscuras” são as mais pequenas, mas “adequadas à instalação de uma família em uso de banhos”.

Deste grupo fazem parte Âncora, Apúlia, Furadouro, Costa Nova, S. Martinho do Porto, Assenta, Santa Cruz, S. Pedro de Moel, Porto Brandão, Alfeite e Fonte da Pipa.