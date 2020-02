Edifício do Ano pode ser português

Há quatro projetos portugueses nomeados para os prémios de arquitetura Edifício do Ano 2020 do site internacional ArchDaily. As votações decorrem até 17 de fevereiro.

Os ateliers Spaceworkers, Rem’a e Aires Mateus são os finalistas portugueses escolhidos pelo público que votou os cinco favoritos de cada uma das categorias. Segundo o jornal Público, o concurso contou com mais de quatro mil submissões de projectos.

Entre os finalistas está o Centro de Interpretação do Românico, em Lousada, desenhado pelos arquitectos do Spaceworkers, na categoria Arquitectura Pública. Já na distinção de melhor aplicação de materiais surge a Casa A, do gabinete Rem’a, uma habitação na periferia de Guimarães, que se destaca pela privacidade.

Sediado em Lisboa, o atelier Aires Mateus tem dois projetos entre os finalistas. A Casa Monsaraz, construída ao largo do Alqueva, está nomeada na categoria Casas. Já o Atelier Cecílio de Sousa consiste numa obra de reabilitação, cujos principais elementos são as pinturas, azulejos e estruturas espaciais principais.

