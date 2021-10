Ecopista do Tâmega ganha prémio europeu

A Ecopista do Tâmega, entre Amarante e Cabeceiras de Basto, foi galardoada com um prémio internacional que distingue as vias verdes que valorizam linhas férreas desativadas.

O Prémio Europeu de Vias Verdes é bienal e reconhece exemplos das melhores práticas das Vias Verdes em toda a Europa e tem como objetivo promover os melhores exemplos, apoiando a replicação em outras vias verdes na Europa.

A candidatura conjunta de Amarante, Celorico de Basto e Cabeceiras de Basto, realizada através da associação de municípios, recebeu um prémio especial concedido para recompensar iniciativas que valorizem a herança ferroviária.

A Ecopista do Tâmega resulta de um acordo entre a REFER e várias autarquias, firmado em 2007, que resultou num percurso com 39 quilómetros de extensão, com um traçado que inclui ciclovia e terra batida, passa por estações e apeadeiros com os típicos azulejos, pontes e um túnel com uma extensão de 150 metros.

#portugalpositivo