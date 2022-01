Economia espanhola com maior crescimento dos últimos 20 anos

A economia espanhola teve um crescimento de 5% em 2021, a taxa mais elevada dos últimos 21 anos, que contrasta com a queda de 10,8% registada em 2020 em consequência da pandemia de covid-19.

Segundo os dados provisórios de contabilidade nacional publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol, o PIB (Produto Interno Bruto) a preços correntes ao longo de 2021 foi de 1.202.994 milhões de euros, 7,2 % acima do valor de 2020.

O consumo interno contribuiu com 4,6 pontos percentuais para o crescimento do ano passado, que contrasta com as quatro décimas que a procura externa representou.

O PIB espanhol registou uma variação de 2,0% no quarto trimestre de 2021 em relação ao trimestre anterior em termos de volume.