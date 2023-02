Economia britânica estagnou

A economia do Reino Unido estagnou no quarto trimestre de 2022, evitando assim a recessão técnica, depois de uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,2% no terceiro trimestre do ano passado.

Segundo dados do Office for National Statistics (ONS), apesar de ter escapado à recessão no último trimestre de 2022, a economia britânica, a segunda maior do Velho Continente, contraiu-se 0,5% em dezembro, depois de um crescimento de 0,1% em novembro e de 0,5% em outubro.

Assim, no quarto trimestre de 2022, o PIB do Reino Unido ainda permaneceu 0,8% abaixo do nível observado no quarto trimestre de 2019, o último trimestre completo antes da pandemia da covid-19.

Em 2022 como um todo, o crescimento do PIB do Reino Unido foi de 4%, comparado com uma expansão de 7,6% em 2021.

O ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, salientou que o Reino Unido foi a economia do G7 com crescimento mais rápido em 2022, o que, “além de evitar uma recessão, mostra que é mais resiliente do que muitos temiam”.

“No entanto, ainda não estamos fora de perigo, particularmente em relação à inflação”, advertiu, citado pela BBC.