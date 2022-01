Economia alemã também está em crescimento

A economia alemã cresceu 2,8% em 2021, mais uma décima do que estimado e apesar de uma queda de 0,7% no quarto trimestre, de acordo com os números divulgados esta sexta-feira pela agência federal de estatística alemã (Destatis).

A queda nos últimos três meses, após um aumento de 1,7% no terceiro trimestre, é atribuída ao impacto das medidas adotadas para travar a pandemia.

Acima de tudo, segundo a Destatis, a queda do consumo abrandou a atividade económica nos últimos três meses do ano, após uma clara recuperação no segundo trimestre, quando a economia alemã cresceu 2,2%, após uma queda de 1,7% no primeiro trimestre.