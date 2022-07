EasyJet terá mais 13 rotas a partir de Lisboa

A companhia aérea espera ter 35 aeronaves a servir Portugal. França, Reino Unido e Suíça terão novas rotas com a capital portuguesa.

O aumento de rotas e operações em Lisboa aumenta também o número de pessoal. A CNN Portugal admite que a easyJet deve contratar mais de 300 tripulantes. Espera também um crescimento de 61% no inverno face ao período pré-pandemia.

França vê novas maneiras de ir até ao Aeroporto Humberto Delgado, como adianta o noticiasaominuto. Para além do reforço das viagens para Bordéus, Lyon, Nice e Nantes, há novos voos para Toulouse, Marselha e Limoges.

A Suíça fica melhor ligada a partir de Lisboa, sobretudo para as comunidades portuguesas. Para além do reforço na rota para Genebra, a cidade de Zurique fica agora servida com voos da easyJet para a cidade portuguesa.

O Reino Unido tem Birminghan como nova rota. A cidade inglesa passa a ter duas ligações semanais para Lisboa.

Seis das novas rotas têm Espanha como destino, sendo três delas nas Canárias e as outras em Valência, Barcelona e Bilbau. Madrid também vê a rota reforçada, tal como Porto Santo, na Madeira.

As viagens para Milão também saem reforçadas, havendo um reforço para Malpensa, e novos voos para Bérgamo. Também Marraquexe ganha nova ligação a Lisboa.

