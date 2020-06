EasyJet retoma três quartos dos voos este verão

Pensado como um protesto dos media e do <i>showbizz</i> americano, o apagão alastrou nas últimas horas nas redes sociais, sobretudo no Instagram e no Twitter. Usuários têm publicado quadrados negros, muitas vezes simples, por vezes com desenhos de corações ou de mãos unidas ou de um punho fechado, ele igualmente símbolo do <i>black power</i> desde os tempos de Jesse Owens. Um pouco por todo o lado, pessoas e empresas pararam de publicar.