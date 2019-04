EasyJet deixa passageiros no Porto

Na última sexta-feira, um voo EasyJet que fazia a ligação entre Londres/Gatwick, em Inglaterra, e Lisboa, divergiu para o Porto. Horas depois, os passageiros foram informados de que o avião já tinha partido sem eles.

Devido a uma pista que se encontrava encerrada em Lisboa, o voo proveniente de Londres/Gatwick foi desviado e os passageiros saíram no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, recebendo a indicação que poderiam voltar a bordo assim que o avião fosse reabastecido, segundo o jornal britânico “Daily Mail”.

No entanto, as horas foram passando até os passageiros serem informados de que o avião já tinha descolado para Lisboa. Como compensação, receberam bilhetes de autocarro para prosseguirem a viagem e chegaram a Lisboa oito horas depois do que era previsto.

Leia mais em Jornal de Notícias