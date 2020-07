EasyJet com três voos por dia entre Funchal e o continente

A easyJet vai passar a operar dois voos diários de Lisboa para o Funchal e um com partida do Porto, a partir de segunda-feira e até ao final de agosto, anunciou a empresa. “Na próxima semana a oferta da easyJet para a Madeira aumenta para dois voos diários a partir de Lisboa e um voo diário a partir do Porto, voltando a aumentar em agosto para três voos diários entra o Funchal e Lisboa em vários dias da semana”, informou a transportadora.

A companhia aérea ‘low cost’ decidiu ainda reabrir a rota Lisboa-Madrid e aumentar a frequência de voos para Paris, Londres e Genebra, entre outros destinos, “numa oferta distribuída de forma equilibrada por todos os aeroportos portugueses”, como parte do plano para o verão.

A easyJet, que retomou a sua operação a 01 de julho, depois de ter parado toda a sua frota no final de março, devido à pandemia da covid-19, terá a operar, em agosto, 85% das rotas de e para Lisboa, 95% das de e para o Porto e todas as rotas normalmente operadas em Faro e na Madeira.

“Esta operação ainda não terá as mesmas frequências do passado, mas representa um passo importante na retoma das operações”, refere a companhia aérea, em comunicado.

Hoje, a easyJet colocou à venda todos os voos para o verão de 2021.

“Com voos já à venda até 30 de setembro de 2021, os clientes cujos planos de viagem foram afetados pela pandemia agora têm mais opções para remarcar as suas viagens”, acrescenta.