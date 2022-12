Easyjet abre 15 rotas em Lisboa no próximo verão

A easyJet anunciou esta sexta-feira a abertura de 15 novas rotas a partir de Lisboa, no verão do próximo ano, passando a disponibilizar 34, e o reforço da capacidade em sete trajetos.

“No próximo verão, a easyJet irá operar quinze novas rotas a partir de Lisboa e reforçar a capacidade para sete destinos, o que resulta num aumento de cerca de um milhão de lugares disponíveis”, informou a companhia aérea, em comunicado.

Assim, a transportadora vai passar a contar com 34 rotas a partir do aeroporto de Lisboa, aumentando a sua operação em 54%, face ao verão deste ano.

“O lançamento das novas rotas e o reforço da capacidade de vários destinos para o próximo verão insere-se, ainda, na sequência dos 18 ‘slots’ [faixas horárias para descolar e aterrar] diários que a Comissão Europeia cedeu à easyJet no aeroporto de Lisboa”, das quais a TAP foi obrigada a abdicar, explicou a companhia.

Ainda na sequência daquela decisão, a companhia passou a operar no Terminal 1 do aeroporto de Lisboa, onde antes estava no Terminal 2, destinado, sobretudo, às transportadoras de baixo custo.

As novas rotas incluem Ibiza, Palma de Maiorca, Menorca (Espanha) e Bastai (França).

“Estamos muito felizes por anunciar mais quinze novas rotas da nossa rede easyJet no aeroporto de Lisboa para o próximo verão, e por nos tornarmos a primeira companhia aérea a oferecer voos diretos entre Lisboa-Menorca e Lisboa-Bastia”, referiu, na mesma nota, o diretor para Portugal, José Lopes.