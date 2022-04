E vão cinco títulos para Abel

O treinador Abel Ferreira ergueu este domingo o seu quinto título pelo Palmeiras após uma remontada épica na final do Campeonato Paulista.

Esta final, disputada a duas mãos, iniciou-se no estádio do São Paulo, no passado dia 31 de março. A partida esteve longe de correr bem aos homens de Abel, que acabaram por sair do Morumbi derrotados por três bolas a uma.

Este domingo, a jogar em casa, o “verdão” desfez quaisquer dúvidas em relação ao campeão desta edição logo aos 22 minutos, por intermédio de Danilo.

Seguiram-se os golos de Zé Rafael, aos 28′, e de Raphael Veiga, aos 47 e aos 81.

Com esta goleada, que gelou a turma de Rogério Ceni, Abel Ferreira firmou o seu nome em mais uma página da história do Palmeiras.

Recorde-se que o português, de 43 anos, já tinha vencido duas Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Taça do Brasil.

