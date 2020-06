E vão 19 títulos de campeão inglês para o Liverpool

O Liverpool sagrou-se campeão inglês de futebol, 30 anos depois, ao beneficiar da derrota do Manchester City no reduto do Chelsea, por 2-1, em encontro da 31.ª jornada da ‘Premier League’.

Os comandados do alemão Jürgen Klopp, que já não conquistavam o título desde 1989/90, somaram o 19.º cetro da sua história, colocando-se a um do recordista Manchester United, em ‘seca’ desde o adeus de Alex Ferguson, em 2012/13.

A sete rondas do fim, os ‘reds’ totalizam 86 pontos, mais 23 do que o Manchester City, segundo colocado, e podem ainda bater o recorde de pontuação estabelecido pelo conjunto do catalão Pep Guardiola em 2017/18, com ‘redondos’ 100 pontos.

Em Stamford Brige, o norte-americano Christian Pulisic, aos 36 minutos, e o brasileiro Willian, aos 78, de grande penalidade, marcaram para os londrinos, enquanto o belga Kevin De Bruyne faturou para os visitantes, de livre direto, aos 55.

A polícia teve de intervir junto ao estádio do Liverpool para solicitar aos adeptos que mantivessem o distanciamento, algo que quase nunca aconteceu.