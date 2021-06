E vão 104 para Cristiano Ronaldo

O futebolista português Cristiano Ronaldo marcou frente a Israel (4-0) o seu 104.º golo ao serviço da seleção nacional, colocando-se a apenas cinco do recorde mundial do iraniano Ali Daei, autor de 109.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, o ‘capitão’ da seleção lusa faturou aos 44 minutos, de pé esquerdo, após assistência de Bruno Fernandes, que tinha inaugurado o marcador aos 42, servido por João Cancelo, e ainda fez o quarto, aos 90+1, depois do lateral direito do Manchester City marcar o terceiro, aos 86.

Dos 104 golos apontados por Cristiano Ronaldo, este foi apenas o 19.º em encontros particulares, contra 85 em jogos oficiais, incluindo 40 em europeus, 31 em qualificação e nove em fases finais, os mesmos do francês Michel Platini.

Agora com 175 internacionalizações ‘AA’, o jogador da Juventus, de 36 anos, que foi substituído aos 71 minutos, vai entrar no Europeu a cinco golos do recorde mundial de seleções, sendo que, na primeira fase, Portugal defronta Hungria (15 de junho), Alemanha (19) e França (23).

Na época 2020/21, Ronaldo soma 41 golos, em 55 jogos – 36 pela Juventus, em 44 jogos, e cinco pela seleção lusa, em 11 –, para um total de 785 tentos, nos 1.089 embates oficiais que cumpriu desde que se tornou profissional em 2002/03.

Por seu lado, Bruno Fernandes marcou face a Israel os mesmos dois golos que tinha nos anteriores 28 jogos pela formação das ‘quinas’: marcou o primeiro à Argélia (3-0), em 07 de junho de 2018, e o segundo no Luxemburgo (2-0), em 17 de novembro de 2019.

O jogador do Manchester United, que soma quatro golos, ‘perde’ para João Cancelo, que apontou o seu quinto tento, em 27 internacionalizações ‘AA’.

Formado no Benfica, o lateral faturou em três dos seus primeiros quatro jogos, no 5-0 a Gibraltar, na estreia, no 6-0 a Andorra e no 6-0 nas Ilhas Faroé, em setembro e outubro de 2016, e ainda à Croácia, no 4-1 em 05 de setembro de 2020.