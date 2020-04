É urgente REAGIR!

Grande parte do mundo paralisou por causa de uma epidemia. que nunca se pensou vir a acontecer em tempos modernos. Fomos todos “apanhados na esquina” e sem resolução à vista ao nível do problema sanitário. Este medo (por vezes infundado pelas estatísticas), está a deixar quase todos os países com enormes fragilidades ao nível das pessoas e das empresas. Parece que o mundo parou na sua rotação ao sol. Esta crise é de todos os países.

Mesmo depois do COVID19 desaparecer das televisões, dos jornais diários, das nossas conversas do dia a dia, o medo e o trauma vão ficar por mais algum tempo e assim tirar-nos a nossa paz e a nossa tranquilidade,

Apesar deste momento catastrófico que estamos a viver, e de reconhecer que alguns setores não vão conseguir ultrapassar os problemas económicos/financeiros (vai acontecer mais às microempresas), algumas empresas estão a saber dar a volta com inteligência, capacidade de reação, engenho, alguma necessidade e facilidade a adaptação às necessidades das pessoas e do mercado atual. Algumas empresas arranjaram soluções com competência e muito talento. Muitos parabéns para esses empresários!

Mas a realidade da maior parte das empresas não é essa. É a pior crise dos últimos 100 anos. Reparem, olhem ao vosso redor, o brutal arrefecimento do maior componente, o produto interno bruto que é o consumo. As pessoas só compram para sobreviver. Ou seja, Portugal está praticamente parado ao nível do consumo. A maior parte das lojas, empresas fechadas. Ao nível dos impostos o país está cada vez pobre, sem recursos, sem receita.

O Governo alargou as linhas de crédito a mais empresas e aumentou os montantes disponíveis para sair um pouco deste sufoco. A CE (Comunidade Europeia) apoiou estas medidas, ou melhor deu o seu parecer positivo, face ao impacto do Corona Vírus na economia. Mas não chega, é necessário que os 27 países da CE deem sinais de união e tudo numa só voz. É preciso ter uma Europa forte perante o Mundo Global!

Estou a trabalhar com várias empresas (Micros e PME) e tento dar VALOR às mesmas. Vou dar algumas dicas, que espero que sejam úteis para a vossa empresa durante e depois da crise:

1) Organização para planear o futuro, com um Plano de Mercado ou um Plano de Marketing. Os países, os governos, as pessoas estão a mudar e as empresas tem de se ajustar aos futuros mercados. Estudar, rever possíveis modelos de negócio, poderá alavancar os negócios.

2) Utilizar o Marketing de Relacionamento. Parece contraditório, porque não podemos relacionar-nos, mas é a altura certa. Devemos telefonar aos nossos clientes, preocupar-nos com a saúde deles, da família e colaboradores. Temos de ser genuínos! Propor algumas saídas, dependendo do setor é a missão de qualquer empresário. Ligar a antigos clientes e demonstrar preocupação é algo inteligente e de grande importância. Isto pode não vender de imediato, mas ficamos nos corações dos clientes.

3ª – Ter um site é obrigatório. Quer custe de 350 euros, ou 1500 euros, quer seja para uma microempresa ou para uma multinacional. Temos que ter um site. Nos tempos de hoje, as pessoas têm mais tempo para estar em casa. Uma revista Europeia informou que 70% dos portugueses têm internet. Está a ver todas as oportunidades que pode estar a perder? O site tem de estar atualizado, com conteúdo adequado para o setor, moderno.

4º – Qualquer site tem que ter um SEO (otimização orgânica para redes sociais com o site) faz muito mais sentido. As estratégias do SEO geram resultados a médio e longo prazo. Uma estratégia de otimização para resultados orgânicos, pois esse tráfego é um pilar para o seu negócio e para continuar a receber tráfego do seu público-alvo.

5ª – Utilizar as redes Sociais de modo inteligente, com conteúdo de qualidade e dirigido ao seu cliente alvo. Deve ser no meu entender organicamente, para contar positivamente no Google.

6ª – Trabalhar bem o Google. Ter as palavras chave adequadas e trabalhar os pontos anteriores, vamos subir no mundo Google. Vai ser uma subida lenta, mas consistente. Lembro que 99,5% dos Cibernautas, utilizam o Google pelo telemóvel e 98,5% nos PC. As empresas têm que estar bem posicionadas no Google.

7ª – Por último, escrever artigos para o seu site (blog), sobre o setor de atuação para ter maior relevância no Google (ajuda o SEO para que a sua empresa cresça mais rapidamente), mas sobretudo, demonstrar aos seus possíveis clientes que tem uma excelente empresa, profissional, que é especialista do negócio.

Espero ter ajudado na consistência do futuro crescimento da sua empresa no mercado atual. Espero que alcance resultados o mais rápido possível!

Liz Silva

Marketeer Direct da Liz Silva – Alta Performance nos Negócios

https://www.lizsilva.pt

falecomigo@lizsilva.pt