É uma borga que tem a Pi100pé

“É uma borga” trata-se do primeiro álbum de originais de Miguel de Gaia. Com canções maioritariamente construídas com base em situações do quotidiano do artista.

O projeto Miguel de Gaia surgiu em 2013, permitindo-lhe dar expressão à sua criatividade, compondo os próprios temas. No entanto, como emigrou para França, o projeto ficou suspenso, “mas nunca esquecido”, sublinha Miguel.

Com o regresso a Portugal, em 2022, teve a oportunidade de trabalhar no seu primeiro álbum de originais, assinando a composição e autoria das letras que o compõem.

O artista transforma situações, provavelmente menos boas, em motivos de pura diversão e ligeireza, porque como o próprio afirma “… uma música em tom de brincadeira ninguém levará a mal”.

O seu novo trabalho “pretende ser o renovar de um projeto e o reinício de uma carreira estruturada, séria e profissional, mas que de forma animada, levará a boa disposição e a tão desejada ‘borga’ aos quatro cantos do mundo e ao pequeno retângulo à beira-mar plantado”, explica Miguel.

Incluído neste álbum encontram-se temas como “Pi100pé”, uma canção dedicada a Fernando Rocha “como forma de reconhecimento como um dos humoristas portugueses mais acarinhados pelo público”.