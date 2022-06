E se tivéssemos um ministério da diáspora?

A criação de um novo ministério da diáspora e da língua portuguesas, em conjunto com uma reforma orgânica na ligação entre o Estado e as comunidades de emigrantes portugueses e de lusodescendentes, é reivindicada num documento divulgado a propósito do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, informa o jornal Público.

O documento, intulado “Portugal: potência mundial de soft power” defende a criação de um ministério para dar resposta à “inoperância e morosidade dos serviços consulares”, bem como às “lacunas da rede consular, evidenciando o abandono da diáspora pelo Estado, apesar de em cada três portugueses, um vive[r] fora de Portugal”.

Subscrevem o documento várias personalidades, como André Freire (professor catedrático do ISCTE), Filipe Vasconcelos Romão (presidente da Câmara de Comércio Portugal – Atlântico Sul), Amadeu Basto de Lima (ex-presidente da Câmara da Azambuja e ex-administrador da EDIA), Isabel Barradas (quadro externo do MNE no consulado de Bordéus) e João Pedro Pereira (ex-director da AICEP e adido e conselheiro económico de embaixadas portuguesas).