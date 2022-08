E se para conduzir um supercarro fosse precisa uma supercarta?

O primeiro-ministro da Austrália do Sul, Peter Malinauskas, afirmou que o governo australiano está a trabalhar numa nova legislação destinada aos proprietários de supercarros.

Num comunicado de imprensa, o gabinete do primeiro-ministro australiano afirmou que a legislação proposta iria estabelecer um “novo processo de cartas de condução para condutores que pretendem conduzir automóveis superdesportivos”.

Para obter uma licença para conduzir um supercarro, os proprietários teriam que receber uma formação específica e outros requisitos, um processo semelhante à licença de condução de motociclos ou veículos pesados.

Além do já mencionado, a legislação pretende proibir sistemas de controlo de tração que possam ser desligados em automóveis com potências elevadas. O governo também pretende “fortalecer as leis, que proíbem os condutores acusados de homicídio de estarem habilitados a esta carta de condução de superdesportivos até o caso estar resolvido”.

O gabinete do primeiro-ministro afirmou que a Polícia da Austrália do Sul e o gabinete do Procurador-Geral vão trabalhar em conjunto para explorar “alterações às propostas de Lei relativas à Lei Criminal relacionada com mortes nas estradas devido a comportamentos negligentes”.

Estas medidas surgem três anos após a morte de uma menina de 15 anos, cuja imprensa australiana afirma ter falecido após ter sido atingida por um Lamborghini à porta de um restaurante chinês em 2019. O condutor do veículo declarou-se culpado por conduzir sem os devidos cuidados, mas foi recentemente absolvido.