E se o seu São Valentim for no Porto?

A estadia perfeita e o jantar, digno de um conto de fadas, são as propostas da unidade hoteleira para uma noite de romance.

O amor paira no ar no InterContinental Porto – Palácio das Cardosas e a unidade hoteleira preparou um programa de sonho para receber os protagonistas deste dia tão especial. Rosas, chocolates e champanhe completam o cenário idílico deste momento, além de uma experiência gastronómica que remete aos mais belos romances.

Se há lugar no Porto com ambiente e requinte propícios a histórias de amor, é o Palácio das Cardosas e o hotel apresenta um package de sonho para o dia de S. Valentim. Por um valor de 280€, os casais poderão começar a noite com Amuse-Bouche à escolha do Chef, seguido de Carabineiro, Dashi e Pele de galinha e, ainda nas entradas, Ovo, Crème Fraiche, Tosta de Brioche, Peito de Pato Fumado, Patê de Foi Gras e Pêra. Este conto continua com Rodovalho, Aipo Fumado, Cogumelos e Funcho e também Novilho Maturado, Rabo de Boi, Beringela, Noz e Cebola como pratos principais. Uma data tão doce como esta, tinha de ter uma sobremesa a rigor e a unidade hoteleira sugere Bolo de Baunilha e Mel com Flor de Laranjeira e Gelado de Bolacha Maria. A degustação termina com Café, acompanhado de Petit-Fours à escolha do Chef, mas a noite não! Este package especial inclui uma estadia no conforto do InterContinental Porto – Palácio das Cardosas, com rosas, chocolates e champanhe e ainda pequeno-almoço no dia seguinte.

Além disso, se os casais preferirem um momento a dois no fim-de-semana que antecede o Dia de S. Valentim, o hotel oferece um valor especial de 150€, por noite. Já para quem optar apenas pelo jantar no dia 14 de fevereiro, poderá fazê-lo pelo valor de 65€, por pessoa, com opção de acrescentar harmonização de vinhos.

As reservas podem ser realizadas através do 22 003 5600 ou [email protected]