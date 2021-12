E se o seu Natal e réveillon forem no Palácio das Cardosas?

Ainda sem planos para a consoada e para dar as boas-vindas a 2022? A unidade hoteleira convida-o para um programa especial com muito glamour e animação à mistura, tal como já é habitual.

Nesta época tão mágica, é tempo de reunir a família e criar momentos inesquecíveis. Para lhe proporcionar as melhores celebrações, o InterContinental Porto – Palácio das Cardosas preparou os packages de estadia perfeitos e menus gastronómicos deliciosos, para a comemorar o Natal e entrar no ano novo com o pé direito.

Nesta quadra natalícia, o hotel propõe começar a Ceia da melhor maneira com Carabineiro, Ajo Blanco e Caviar. Mas o rei da mesa não podia deixar de ser o tradicional Bacalhau com Todos! Para que a degustação seja completa, o cardápio inclui, ainda, Raviolli de Cogumelos, Lombo de Boi e um buffet de sobremesas natalícias. O menu dispõe também de bebidas, harmonização de vinhos e um solo piano para animar a noite. Está disponível por 145€, por pessoa.

A celebração mais especial do ano merece uma estadia distinta. Para isso, a unidade hoteleira criou um package, que inclui alojamento e pequeno-almoço buffet no restaurante, a partir de 255€ por noite e com possibilidade de incluir a Ceia de Natal. Já no dia 25, será servido um almoço buffet com opções para todos os gostos. Farrapo Velho, Polvo, Cabrito e Peru são algumas das deliciosas iguarias que poderão desfrutar ao som do Trio Astória Jazz Band, por 80€ por pessoa, com bebidas incluídas.

Nada como terminar o ano em grande, no deslumbre e elegância do InterContinental Porto – Palácio das Cardosas. O Réveillon no hotel já está a ser preparado e promete um brinde especial com espetáculo de fogo-de-artifício, duo de Bossa Nova/Jazz e, ainda, uma Banda brasileira para tornar a “virada” para 2022 inesquecível.

O último jantar do ano tinha de ter um toque distinto, por isso, o hotel propõe um cardápio repleto de requinte e sofisticação, com um cocktail de boas-vindas, entradas, Robalo, Lombo de Novilho e Leitão, como protagonistas da mesa e, claro, uma deliciosa sobremesa. E porque todos merecem um jantar sublime, há também uma opção vegan, de comer e chorar por mais. Está disponível por 299€, por pessoa e inclui bebidas e harmonização de vinhos.

Para começar 2022 em grande, nada melhor que uma noite de sono no conforto do InterContinental Porto – Palácio das Cardosas. A unidade hoteleira criou um package de estadia e pequeno-almoço buffet, a partir de 475€ por noite, para um mínimo de 3 noites. Há a possibilidade de acrescentar, também, o jantar do Réveillon ou o almoço de ano novo buffet, que conta com pratos tradicionais como Caldo Verde, Lombo de Bacalhau e Cabrito Assado, além de entradas, saladas e sobremesas, por 65€ por pessoa.

As reservas podem ser realizadas através do 22 003 5600 ou [email protected]