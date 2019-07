E se o seu filho se tornasse músico?

Se lhe parece uma boa ideia tem aqui uma solução: a Escola de Música Luso Academy abriu inscrições para o ano letivo 2019/2020.

A Luso Academy é uma escola de música lusófona, fundada em 2012 em Londres, e que posteriormente se implantou no Luxemburgo em 2014 e em Vimioso, no norte de Portugal em 2018.

As aulas de música, lecionadas em português, iniciam-se em meados de setembro e destinam-se a crianças e jovens com ou sem competências musicais prévias. Nas aulas as crianças/ jovens poderão dedicar-se à aprendizagem de instrumentos musicais tais como guitarra, piano, violino e viola de arco.

Esta escola de música tem igualdade como finalidade a promoção da língua portuguesa nas comunidades emigrantes lusófonas, e neste contexto, criou o LusoEnsemble, um repertório integral em português, no qual todos os alunos participam, o que lhes permite melhorar a sua proficiência linguística, mas também aprofundar o conhecimento da cultura portuguesa e/ ou lusófona.

Também é neste âmbito que se inscreve a parceria formalizada com o BOM DIA no enquadramento do Projeto Canta Poema, financiado pela DGACCP, Ministério dos Negócios Estrangeiros. Este projeto visa proporcionar, às crianças e jovens, momentos enriquecedores de vivência da cultura e da língua portuguesas, a partir de expressões artísticas em português. Baseando-se na criação de um repertório musical de poemas infantis e na sua apresentação pública em países europeus, o Canta Poema será realizado até fevereiro do próximo ano, o que significa que os novos alunos usufruirão de todas as atividades previstas no projeto, nomeadamente da oportunidade de participarem em concertos em vários países europeus.

A LusoAcademy realizou recentemente os seus concertos de fim de ano: no dia 16 de Junho no Luxemburgo, 29 de Junho em Vimioso-Portugal e no Stockwell Festival no dia 6 de Julho em Londres. Publicamos algumas fotografias desses espetáculos, durante os quais já foi apresentado o Projeto Canta Poema, com a interpretação de “Na máquina do tempo”, um poema de Luísa Ducla Soares e composição de Francisco Dias, um dos alunos da Escola do Luxemburgo.

As inscrições para o novo ano letivo podem ser realizadas clicando aqui.

Todos os interessados poderão ainda contactar a escola pelo email info@lusoacademy.co.uk ou 00352 691 899 981.

#cantapoema #portugalpositivo