E se o seu carro travasse ao aproximar-se de uma passadeira?

A ‘startup’ Pavnext instalou numa passadeira junto a uma escola de Matosinhos, no distrito do Porto, uma tecnologia que reduz a velocidade das viaturas sem ação dos condutores, revelou a Universidade do Porto (UP).

A tecnologia consiste na implementação de um dispositivo na superfície do pavimento rodoviário que permite captar a energia cinética do veículo e, desta forma, reduzir a velocidade dos carros de forma autónoma, ou seja, sem nenhuma ação do condutor, explicou a universidade numa informação publicada no seu `site´.

A energia captada dos veículos é convertida em energia elétrica que pode ser utilizada para outros fins, nomeadamente alimentar outros dispositivos de segurança rodoviária ou carregar carros elétricos, referiu.

Além deste projeto, a Pavnext, incubada na UPTEC — Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade Porto, está ainda a testar outra tecnologia naquela passadeira, um sinal luminoso que deteta o movimento de peões e que, enquanto estes estão na passadeira, ativa um conjunto de LED para avisar os condutores da presença de uma pessoa na faixa de rodagem.

“Com estas tecnologias estamos a promover a segurança rodoviária de forma única, já que a grande maioria dos acidentes são causados por excesso de velocidade, especialmente no meio urbano”, disse Francisco Duarte, diretor executivo e cofundador da Pavnext, citado no comunicado.

Além disso, a tecnologia luminosa está a ser alimentada pela energia captada nos veículos, acrescentou.

As tecnologias desenvolvidas pela empresa estão patenteadas internacionalmente e pretendem aumentar a segurança rodoviária.

