E se o novo coronavírus não tivesse aparecido na China?

Ninguém sabe muito bem onde, nem em que circunstâncias começou a pandemia de covid-19, mas a teoria que se generalizou é de que teve origem na China. Porém, há especialistas que alertam que o novo coronavírus pode ter “nascido” noutro lado.

O vírus que provoca a covid-19 pode ter tido origem no sudoeste da Ásia, em países como Myanmar, Laos e Vietname, e não na China. Este palpite é de Peter Daszak, líder da organização EcoHealth Alliance que investiga animais que são hospedeiros de doenças que podem passar para as pessoas.

Em declarações à revista The Economist, este especialista destaca que o foco na China tem levado os cientistas a esquecerem os países à volta, onde os coronavírus podem também ter evoluído.

“Os morcegos-ferradura de Yunnan, que abrigam parentes próximos do SARS-CoV-2 [o nome por que é conhecido o novo coronavírus], são encontrados em toda a região”, nomeadamente em países como Myanmar, Laos e Vietname, conforme destaca a publicação com base nos argumentos de Daszak.

É “bastante provável que morcegos em Myanmar, Laos e Vietname carreguem coronavírus semelhantes ao SARS, talvez uma grande diversidade deles, e que algum deles possa ser próximo do SARS-CoV-2″, salienta Daszak.

O ex-professor de Medicina Tropical e o líder da organização de pesquisa médica Wellcome Trust, Jeremy Farrar, acredita que o SARS-CoV-2 ou um coronavírus semelhante circula entre os humanos no sudoeste da Ásia e no sul da China “há muitos anos” e que os “hospedeiros intermediários ainda não foram identificados”.

Farrar, que trabalhou no Vietname durante 18 anos a liderar uma equipa de investigação da Universidade de Oxford, destaca o hábito das pessoas apanharem morcegos para venderem em mercados de comida. Trata-se de “um comércio sofisticado que pode acabar em grandes cidades como Wuhan”, realça, apontando à localidade chinesa onde é situado o início da pandemia.

A reforçar esta ideia de que o novo coronavírus pode ter tido origem no Vietname, o professor de Medicina John Bell, da Universidade de Oxford, lembra na The Economist o facto de este país apresentar pouca incidência de covid-19, não registando casos de mortes, apesar de fazer fronteira com a China.

A população do Vietname pode não ser “tão imunologicamente ingénua” quanto se supõe”, aponta Bell, salientando também que a circulação de outros vírus do tipo do SARS, que causou o surto de 2003, pode ter criado uma imunidade de grupo para o novo coronavírus naquele país.

Já no centro da China, onde se situa Wuhan, as pessoas não teriam essa resistência natural, vinca ainda o professor de Medicina.

Todavia, ainda é cedo para tirar conclusões sobre onde está, afinal, a origem da pandemia. Uma missão da Organização Mundial de Saúde (OMS) deverá rumar à China até ao final deste ano para estudar como tudo começou – mas a resposta pode até nem estar na China.