E se o Luxemburgo fosse ao Euro2024 de futebol?

A seleção do Luxemburgo venceu a Bósnia-Herzegovina por 4 a 1 na noite desta quinta-feira, na sua penúltima partida das eliminatórias para a Euro 2024.

Uma quarta vitória numa histórica campanha de qualificação para um torneio internacional, na qual o Luxemburgo tem a sua melhor prestação de sempre.

Com Portugal líder do grupo e o segundo lugar garantido para a seleção da Eslováquia (que venceu a Islândia por 4- 2), os Roud Léiwen podem ainda sonhar com o Euro2024 que se desenrola na sua vizinha Alemanha.

A seleção do grão-ducado vai investir-se nos ‘play-offs’ do Euro 2024, que serão disputados em março de 2024. Um mini-torneio de quatro equipas no qual a seleção grã-ducal deve sair vitoriosa se quiser juntar-se à grande festa do futebol europeu no ano que vem.

Este domingo, o Luxemburgo disputa uma última partida, “a feijões”, frente ao Liechtenstein, enquanto que Portugal joga com a Islândia.

Apesar de ser uma nação pequena, o Luxemburgo tem construído uma história sólida no cenário internacional, enfrentando desafios com determinação e paixão pelo desporto-rei. Com uma população modesta, a seleção lutou para encontrar seu lugar no cenário europeu. No entanto, a paixão pela bola e o uma crescente integração de jogadores estrangeiros pavimentaram o caminho para a construção de uma base sólida.

Recorde-se que um dos momentos mais emblemáticos da seleção luxemburguesa ocorreu em 1963, quando surpreendentemente derrotou Portugal por 4 a 2 na qualificação para o Campeonato do Mundo da FIFA. Esse feito histórico, talvez o maior da equipa no pós-guerra, não só elevou o moral do país no futebol, mas também colocou o Luxemburgo no mapa internacional da modalidade.

Nos últimos anos, a seleção luxemburguesa passou por um processo de renovação, investindo na formação de jovens talentos e modernizando as suas estruturas desportivas. Essa abordagem estratégica visa garantir um futuro sustentável e competitivo para o futebol luxemburguês.

Hoje, a seleção luxemburguesa continua a desafiar as expectativas, competindo de igual para igual com seleções de maior porte, como é o caso de algumas que enfrentou nesta fase de qualificação para o Euro2024.