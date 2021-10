E se o elogio fosse o melhor remédio?

O movimento Elogia sensibiliza à prática do elogio, de forma a contribuir para um Portugal mais feliz, mais atento ao próximo, mais altruísta.

“Transformar a sociedade portuguesa de uma forma positiva é a nossa missão e responsabilidade social”, dizem os criadores deste projeto.

Numa altura em se fala muito de saúde mental, o simples ato de nos auto-elogiarmos, e de elogiar o outro: um colega, um amigo, um vizinho, a nossa empresa “é um comportamento considerado altamente positivo e enriquecedor, elevando a auto-estima individual e de grupo, consequentemente a nossa saúde e bem-estar”, defendem.

Elogiar tem a força de mudar uma pessoa, uma família, um bairro, uma cidade, um país. Em casa, no trabalho, nas lojas, nas empresas, nos transportes públicos, nos teatros, nas ruas. A campanha Elogia tem como principal objetivo promover a prática do elogio no dia-a-dia dos portugueses, melhorando as relações pessoais, laborais e sociais com este simples gesto diário: elogiar.

E ao elogiar está também a ajudar : com a doação de 1 euro à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) por cada compra do Livro de Elogios (Pack digital). A associação que presta apoio a vítimas de crime, e aos seus familiares e amigos, é a primeira a reconhecer a importância do elogio no processo de construção e reconstrução da autoestima de qualquer vítima.

O movimento Elogia, surgiu recentemente, uma vez que o Livro de Elogios está agora também presente no universo digital, para além do formato papel, e acontece em Elogia.pt, e nas redes sociais do projeto (Facebook e Instagram), com ações específicas e campanhas que ajudem o acto de elogiar a tornar-se espontâneo e contagioso :)

O Livro de Elogios já está disponível em mais de 10 mil entidades públicas e privadas portuguesas, nas mais variadas áreas, como a saúde, o comércio local, a cultura, a restauração e a área wellness, entre muitas outras.

Empresas como FNAC, CUF, El Corte Inglés e Altice, e entidades como Pousadas de Portugal, Fundação Calouste Gulbenkian, Cascais Ambiente e Turismo Lisboa e Vale do Tejo são exemplos de onde o Livro de Elogios tem um papel fundamental, permitindo o reconhecimento dos clientes pelo serviço prestado ou até mesmo entre as equipas de trabalho. O Livro de Elogios começou por existir apenas em formato impresso, mas hoje tem disponível uma versão digital.

Com a aquisição do Livro de Elogios na versão digital, a empresa responsável pelo Livro de Elogios, a famalicense SETUP TECH ( empresa de tecnologia e marketing digital), disponibiliza agora também aos aderentes um serviço gratuito de Assinatura de E-mail, oferecendo aos clientes do Livro de Elogios a possibilidade de serem automaticamente elogiados. Com esta assinatura profissional, os elogios vão directamente para um directorio e os elogios podem ser partilhados nas plataformas sociais.

elogia.pt

www.facebook.com/ELOGIAPT

www.instagram.com/elogia.pt/

setup.technology/