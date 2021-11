E se Messi voltasse a ganhar a Bola de Ouro?

A revista France Football já terá comunicado a Lionel Messi que é ele o vencedor da Bola de Ouro 2021. A notícia é avançada pela RTP1 e está a ser recebida com algum espanto e revolta nas redes sociais. Há quem fale num “escândalo”.

A confirmar-se a notícia, Messi vencerá a sua sétima Bola de Ouro.

O eventual prémio individual a Messi poderá justificar-se com a vitória da Copa América ao serviço da Selecção da Argentina, mas também com o facto de ter sido o melhor marcador da Liga Espanhola com 30 golos, quando ainda estava no Barcelona.

Só a 29 deste mês será oficializado o vencedor da Bola de Ouro, mas se for Messi será “o maior desastre do futebol” e “um escândalo”, desabafam alguns adeptos de futebol nas redes sociais.

“Não basta marcar alguns golos contra índios maias guatemaltecos e peruanos às 5 da manhã para ser Bola de Ouro”, desabafa um utilizador do Twitter.

“Messi ganhar é um absurdo, está jogando porra nenhuma”, diz outro utilizador da rede social.

“O que é que o Messi fez de concreto desde que está no PSG?”, pergunta ainda outro adepto, enquanto um utilizador do Twitter repara que “só jogou quatro jogos completos e marcou 3 golos”.

Também há muitas vozes a sublinharem que Lewandoski, do Bayern de Munique, ou Benzema, do Real Madrid, é que merecem a Bola de Ouro. E muitos defendem que Cristiano Ronaldo deveria ganhar o troféu pelo papel preponderante que tem tido na seleção portuguesa e no Manchester United.

“Lewandowski e Benzema merecem 100% mais nesta temporada”, salienta um utilizador do Twitter.

Contudo, também há quem defenda que embora Lewandowski tenha “mais golos marcados este ano”, foi Messi quem mais ajudou as equipas onde jogou, tendo sido “mais eficiente”. E como prova disso, é só olhar para o Barcelona atual, apontam.