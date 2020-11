E se jogar não for assim tão mau para a tua saúde?

Jogar videojogos pode afinal ser bom para a saúde mental, sugere um estudo inovador da Universidade de Oxford, no qual os académicos trabalharam com dados de tempos de jogo reais.

A investigação baseou-se nos jogadores de “Animal Crossing”, da Nintendo, e também do videojogo de atiradores “Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville”, da EA. De acordo com o estudo, as pessoas que jogavam mais tendiam a relatar um maior “bem-estar”, avança o diário britânico “The Guardian”. A conclusão vem lançar dúvidas no meio, onde estudos anteriores davam conta do contrário, ou seja, de que os videojogos podem prejudicar a saúde mental.

O estudo da Universidade de Oxford distingue-se por ser dos primeiros a usar dados de tempo de jogo reais, graças à natureza destes jogos, de conexão à internet. Os investigadores puderam vincular questionários psicológicos a registos verdadeiros do tempo gasto em jogos, enquanto nos estudos anteriores essa “correlação com a realidade é débil”, uma vez que tendem a basear-se nos tempos de jogo reportados pelos jogadores, explicam os académicos de Oxford.

